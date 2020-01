Google Home-speakers Defect Na Nieuwste Previewprogramma-update

Gebruikers van Google Home-speakers die deelnemen aan het previewprogramma kunnen de speaker sinds de laatste update niet meer gebruiken. De slimme speakers functioneren na de update namelijk niet meer.

Maak je gebruik van een Home- of Nest-apparaat, dan kun je je inschrijven voor het previewprogramma. Mensen die aan dit programma deelnemen kunnen als eerste de nieuwste functies testen. Deze software-updates zijn echter niet altijd stabiel, iets dat bij de laatste preview-update het geval is.

Op Reddit en op het Google Nest Help Forum duiken verschillende meldingen op van gebruikers die klagen dat hun Home-speaker na de laatste update in eens volledig stopte met werken. De speaker start wel op, maar gebruikers kunnen geen taken meer uitvoeren. De fabrieksinstellingen terug zetten is de enige manier om de speaker weer aan de praat te krijgen. Dit kun je doen door de microfoonknop 15 seconden ingedrukt te houden. Werkt dit niet, dan moet je wachten totdat Google met een oplossing komt.

