“Nokia 9.2 Krijgt 48MP Selfie-camera”

Nokia zal dit jaar meerdere nieuwe smartphones introduceren, waaronder waarschijnlijk de Nokia 9.2. De Nokia 9.2 komt volgens de geruchten in juni op de markt en beschikt onder andere over een 48MP selfie-camera.

De laatste geruchten zijn afkomstig van Nokiamob. Volgens de bron wordt de Nokia 9.2 eind februari tijdens MWC 2020 aangekondigd en in juni op de markt gebracht. Welke adviesprijs de smartphone meekrijgt weten we nog niet, maar de bron weet wel enkele specificaties te melden.

De Nokia 9.2 zou onder andere beschikken over een Snapdragon 865-processor. Dit is een vlaggenschip-chipset van Qualcomm die we dit jaar in meer high-end smartphones te zien krijgen. De schermranden op de Nokia 9.2 zijn erg dun en de selfie-camera zit verwerkt in een uitsparing in het scherm. Het gaat om een 32/48 megapixel selfie-camera. Nokiamob schrijft verder dat de smartphone snel kan opladen en dat de koptelefoonaansluiting ontbreekt.

