“Specificaties Motorola Moto G8 en Moto G8 Power Uitgelekt”

Motorola werkt aan twee nieuwe smartphones die in de Moto G-lijn worden uitgebracht. Het gaat om de Moto G8 en de Moto G8 Plus waarvan nu verschillende specificaties zijn uitgelekt. De toestellen beschikken over mid-range specificaties en een grote accu.

De specificaties zijn gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde website XDA Developers. De reguliere Moto G8 is volgens de geruchten een instapmodel, terwijl de Moto G8 Power over wat krachtigere specificaties beschikt.

De Motorola Moto G8 zou beschikken over een 6,39-inch scherm met een resolutie van 1560 bij 720 pixels, een Snapdragon 665-processor, 2GB, 3GB of 4GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte, een 4000 mAh accu, een vingerafdrukscanner aan de achterkant, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera die bestaat uit een 16MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 8MP groothoeklens. De smartphone draait op Android 10.

De Moto G8 Power heeft een 6,36-inch scherm met een hogere resolutie van 2300 bij 1080 pixels, een Snapdragon 665-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 5000 mAh accu en een 25MP selfie-camera. Aan de achterkant zitten dezelfde lenzen, maar er is nog een vierde 8MP lens toegevoegd. Om wat voor soort lens het gaat weten we niet.

Motorola zal de smartphones waarschijnlijk eind februari tijdens de MWC 2020 officieel introduceren.

via [androidplanet]