Opvouwbare Huawei Mate X Vanaf Maart In Nederland Te Koop

Huawei heeft laten weten dat de Chinese fabrikant in maart de Huawei Mate X in Nederland zal lanceren. We weten nog niet wat voor adviesprijs de eerste opvouwbare smartphone van Huawei in ons land mee krijgt.

Een exacte releasedatum heeft Huawei niet gegeven, maar we kunnen de Mate X ergens in maart in Nederland verwachten. Dit blijkt uit berichten van Bright en NU.nl. Het is de tweede opvouwbare smartphone die in Nederland verkrijgbaar zal zijn, nadat in januari de Samsung Galaxy Fold al in Nederland op de markt verscheen. Het voordeel van beide toestellen is dat je gebruik kunt maken van een extra groot scherm wanneer je de smartphone openklapt. De Huawei Mate X heeft een 8-inch scherm.

De Huawei Mate X krijgt in Europa een adviesprijs mee van 2299 euro. Dit is een paar honderd euro meer dan de Samsung Galaxy Fold, die een adviesprijs meekreeg van 2020 euro.

via [nu.nl]