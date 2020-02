Introductie Xiaomi Mi 10 Op 13 Februari

Meerdere bedrijven hebben het Mobile World Congress in Barcelona afgezegd. ZTE, LG, Ericsson en Nvidia reizen niet af naar Spanje vanwege de snelle verspreiding van het Coronavirus. Een dergelijk groot evenement met mensen van over de hele wereld, waaronder vele mensen uit China, kan bijdragen aan het verspreiden van het virus. Door eigen losstaande evenementen te organiseren hopen ze het risico te verkleinen.

Xiaomi zal wel op het evenement in Barcelona aanwezig zijn om meer details over de lancering van de Xiaomi Mi 10 aan te kondigen, maar in thuisland China heeft het bedrijf een offline-event afgezegd vanwege het Coronavirus. In plaats daarvan zal Xiaomi de Mi 10 nu via een online-event in thuisland China presenteren. Deze presentatie zal 13 februari al plaatsvinden. Dit is twee dagen na de introductie van de Samsung Galaxy S20.

Veel details over de Xiaomi Mi 10 zijn nog niet uitgelekt, maar we weten wel dat de smartphone waarschijnlijk is uitgerust met een Snapdragon 865-processor, een 108MP camera en ondersteuning voor 66 watt snelladen. Volgens de geruchten zou de Xiaomi Mi 10 ook beschikken over een 120Hz-scherm.

