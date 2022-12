OnLeaks Deelt Renders Van Google Pixel Fold

Tech-lekker OnLeaks heeft renders gedeeld waarop de eerste opvouwbare smartphone van Google te zien is. Ook heeft de bron meer details gedeeld over de Google Pixel Fold, die vermoedelijk in mei van 2023 op de markt zal verschijnen.

Volgens de bekende bron krijgt de Google Pixel Fold, die te zien is op de onderstaande renders, een 7,69-inch scherm aan de binnenkant en een 5,79-inch scherm aan de buitenkant. Beide schermen hebben een ronde uitsparing voor een camera. Achterop vinden we een langwerpige camera-module die vrij ver uit de behuizing steekt. Deze module bevat drie lenzen en een ledflitser.

De behuizing van de Pixel Fold meet 158,7×139,7×5,7mm en heeft afgeronde hoeken. Geruchten spreken over een flink prijskaartje van 1799 dollar. Google zal de Pixel Fold volgend jaar in mei introduceren in de kleuren zwart en wit.

via [tweakers]