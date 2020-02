‘Google AutoFlip’ Kan Video’s Aanpassen Aan Beeldverhouding Van Scherm

Google werkt aan een nieuwe functie genaamd ‘AutoFlip’. Google AutoFlip kan de grootte van video’s automatisch aanpassen afhankelijk van de beeldverhouding van je scherm. Hierdoor kun je video’s in groter formaat kijken, zonder zwarte balken rondom de video.

Een aantal jaren geleden was een smartphone met een 16:9-beeldverhouding de standaard, maar tegenwoordig zijn er ook een hoop smartphone met bijvoorbeeld een 18:9-verhouding of in het extreme geval van de Galaxy Z Flip een 22:9-verhouding. Het probleem van deze verschillende verhoudingen is dat video’s hierdoor niet altijd het volledige scherm gebruiken en soms dus zwarte balken rondom de video tonen.

Google werkt daarom aan een nieuwe functie, genaamd AutoFlip. AutoFlip kan video’s op een slimme manier bijsnijden om ze passend te maken. Met behulp van kunstmatige intelligentie kan de functie zien wat het onderwerp van de video precies is om de video vervolgens zo bij te snijden dat het onderwerp altijd in het midden is. De functie werkt zowel bij verticale als horizontale video’s. Het is nog onduidelijk wanneer Google de functie wil uitrollen.

via [AW]