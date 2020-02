Microsoft Introduceert Gratis All-in-one Office-app

Microsoft heeft in de Google Play Store een nieuwe Office-app geplaatst voor Android smartphones. Met de nieuwe all-in-one app kun je Word, Excel en PowerPoint bereiken vanuit één app.

De nieuwste Office-app geeft je de mogelijkheid om allerlei bestanden te openen en te bewerken, waaronder Word, Excel, PowerPoint en PDF bestanden. Ook de bestanden die zijn opgeslagen in je OneDrive kun je openen. Daarnaast kun je de app synchroniseren met Windows 10, de Office Lens scanner en een geïntegreerde QR-scanner.

De app is geheel gratis en een abonnement is niet nodig. Download de nieuwe Microsoft-app hier in de Play Store.

via [droidapp]