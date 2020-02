Renders Tonen TCL-smartphone Met Uitschuifbaar Scherm

Er zijn renders opgedoken waarop een opmerkelijke smartphone zichtbaar is. Het gaat om een smartphone van TCL die is uitgerust met een uitschuifbaar scherm. Door het uitschuifbaar scherm is de smartphone ook te gebruiken als tablet.

Op de beelden, die zijn gedeeld door CNET, zien we een smartphone met een opvouwbaar scherm. In tegenstelling tot de Galaxy Fold en Motorola Razr klapt de smartphone van TCL niet open of dicht. Het ziet er namelijk naar uit dat je het scherm kunt uittrekken. We weten niet hoe het mechanisme precies werkt, maar vermoedelijk buigt het scherm aan één kant door in de behuizing.

Verder zien we dat het scherm dunne randen heeft en aan de zijkant doorbuigt met de behuizing. In het scherm zit ook nog een uitsparing voor een dual-selfie-camera. Achterop is duidelijk een vierdubbele camera zichtbaar.

TCL heeft nog niks bekendgemaakt over dit toestel, maar we verwachten dat we de smartphone binnenkort te zien krijgen. TCL was voorheen namelijk van plan om later deze maand een nieuwe opvouwbare smartphone te tonen tijdens het Mobile World Congress. Dit evenement gaat echter niet door. TCL heeft nog geen datum voor een eigen evenement bekendgemaakt.

via [androidplanet]