Gamestreamingdienst Stadia Komt Naar Samsung Galaxy en Andere Smartphones

Google heeft bekendgemaakt dat de gamestreamingdienst Stadia beschikbaar komt op de Samsung Galaxy-smartphones. Ook de gaming-smartphones Razer Phone en ASUS ROG Phone krijgen Stadia-ondersteuning.

Google Stadia was tot nu toe alleen nog maar beschikbaar op Google’s eigen Pixel-toestellen, maar daar komt nu verandering in. De Galaxy S8, Note 8 en nieuwere uitvoeringen van de Galaxy- en Note-serie zijn vanaf vandaag geschikt voor Google Stadia. Ook de gaming-smartphones van ASUS en RAZER hebben Stadia-ondersteuning gekregen. Stadia is sinds november in Nederland beschikbaar op smartphones, tablets, laptops en desktops.

Met Google Stadia krijgen gamers voor een maandelijks bedrag toegang tot een grote verzameling games, zonder dat ze deze games op hun apparaat hoeven te installeren. Spelers streamen de games namelijk via de servers van Google naar het apparaat van de speler. Hierdoor zijn zware games ook te spelen op apparaten met minder krachtige hardware.

via [nu.nl]