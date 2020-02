Samsung Galaxy S9 (Plus) Ontvangt Beveiligingsupdate Februari 2020

Samsung heeft de beveiligingspatch van februari 2020 in Nederland uitgerold naar de Galaxy S9. De patch dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem en Samsung’s eigen applicaties.

Google brengt elke maand een nieuwe beveiligingspatch uit waarna Samsung deze weer uitrolt naar zijn toestellen. Vaak voegt Samsung zelf ook nog wat verbeteringen toe, wat ook dit keer het geval is. Zo bestaat firmwareversie G96xFXXS7DTAD uit de beveiligingspatch van februari 2020, die 49 verbeteringen voor het Android besturingssysteem met zich meebrengt. Ook zijn er 30 fixes voor een verbeterde beveiliging van Samsung’s eigen applicaties aanwezig. Er zijn geen nieuwe functies of bug-fixes toegevoegd.

De update, die 103MB groot is, komt nu binnen op de ‘unbranded‘ Galaxy S9 en S9 Plus. Na de ‘unbranded’ toestellen zijn de toestellen die zijn gekocht bij T-Mobile en Vodafone aan de beurt. Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [galaxyclub]