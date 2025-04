Samsung Galaxy Watch Ultra Ontvangt Grote Update

Samsung rolt een zeer grote update uit naar de Samsung Galaxy Watch Ultra. De update is bijna een gigabyte groot en installeert onder andere de beveiligingspatch van maart.

De update met versienummer F705FXXU1AYCD is 936MB groot en werkt de beveiligingspatch bij naar die van maart 2025. Deze patch is erg welkom, want tot nu toe draaide de smartwatch nog op de beveiligingspatch van november 2024. Naast beveiligingsverbeteringen bevat de update ook stabiliteitsverbeteringen. Exacte details over deze stabiliteitsverbeteringen vinden we echter niet terug in de changelog.

De Wearable-app geeft een melding zodra je de update kunt downloaden, maar je kunt ook handmatig op updates controleren door in de Wearable-app naar het ‘Galaxy Watch Ultra‘-scherm te gaan en vervolgens kiest voor ‘Instellingen horloge‘ -> ‘Update horlogesoftware‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [galaxyclub]