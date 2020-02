“Xiaomi Werkt Aan SIMkaart Met Ingebouwde MicroSD-kaart”

De meeste smartphonegebruikers maken gebruik van een microSD-kaart om de opslagruimte van de smartphone te verhogen. Xiaomi weet dit maar al te goed en denkt er over na om een andere methode te ontwikkelen om de opslagruimte uit te breiden.

Er is al een opvolger van de traditionele SIMkaart, genaamd eSIM. Een ’embedded’ SIMkaart zit in de smartphone gebakken, is heel eenvoudig te activeren en geeft je tegelijkertijd ook dual-sim functies. Toch denkt Xiaomi dat er nog een toekomst is voor de “normale” plastic SIM-kaart. Volgens IT Home werkt Xiaomi namelijk aan een ‘nieuw type simkaart’ met een ingebouwde microsd-kaart. Hierdoor is een extra microSD-kaart aansluiting niet meer nodig.

Door de microsd- en simsloten samen te voegen blijft er ruimte over in de smartphone, omdat de microSD-kaart aansluiting dan niet meer nodig is. Een speciale simkaartslot kan het nieuwe kaartje van beide kanten aflezen. Eén kant voor de SIMkaart functies en één kant voor de microSD-kaart functies.

Of het idee van Xiaomi aanslaat is nog maar de vraag. Xiaomi zou providers namelijk over moeten halen om dergelijke SIM-kaartjes te verkopen en omdat er opslagruimte bij op zit zullen deze kaartjes een stuk duurder worden. Het is onduidelijk of en wanneer we het nieuwe idee van Xiaomi kunnen verwachten.

via [AW]