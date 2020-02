Motorola One Macro Deze Week Bij De Aldi In De Aanbieding

Deze week kun je bij de Aldi de Motorola One Macro in de aanbieding aanschaffen. De smartphone kost daar 139 euro. Ook ontvang je gratis een Aldi Talk startpakket ter waarde van 10 euro.

Motorola bracht eind vorig jaar de One Macro uit in Nederland. De smartphone beschikt over een 6,2-inch LCD-scherm met een resolutie van 720×1520 pixels, een Helio P70-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera bestaande uit een 13MP reguliere lens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. De smartphone draait momenteel nog op Android 9 Pie.

De Motorola One Macro is tijdelijk bij de Aldi verkrijgbaar voor 139 euro. Dergelijke aanbiedingen zijn vaak in een beperkte oplage beschikbaar. Wees er dus snel bij als je van deze aanbieding gebruikt wilt maken.

via [droidapp]