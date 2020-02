Sony Xperia 10 II Officieel Aangekondigd

Sony heeft deze week twee nieuwe smartphones aangekondigd, waaronder de opvolger van de Xperia 10. De Sony Xperia 10 II is vanaf het voorjaar verkrijgbaar in Nederland en België.

De Sony Xperia 10 II is een mid-range smartphone die beschikt over een 6-inch OLED-scherm met een 21:9-beeldverhouding. Triluminous-technologie zorgt volgens Sony voor optimale kijkervaring en natuurlijke kleuren. De smartphone heeft een waterdichte behuizing en is intern voorzien van een Snapdragon 665-processor met 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 3600 mAh. Ook is een 3.5mm koptelefoonaansluiting nog gewoon aanwezig.

Aan de achterkant van de Xperia 10 II vinden we een driedubbele camera. Deze bestaat uit een 12MP groothoeklens, een 8MP telelens en een 8MP ultragroothoeklens. De selfie-camera heeft een 8MP-resolutie.

De Sony Xperia 10 II verschijnt in het voorjaar in de Benelux op de markt in de kleuren zwart en wit. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 369 euro.