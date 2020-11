Xiaomi’s Omzet Uit Smartphones Nam Afgelopen Kwartaal Met 47,5 Procent Toe

Xiaomi groeit erg snel op de smartphonemarkt en de cijfers van het afgelopen kwartaal laten dit goed zien. Zo zag de Chinese fabrikant de omzet uit smartphones met maar liefst 47,5 procent toenemen. De smartphone-tak groeit sneller dan de andere takken van Xiaomi.

In het derde kwartaal van 2020 leverde Xiaomi 46,6 miljoen smartphones. Dit is een stijging van 45,3 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Xiaomi laat weten dat de fabrikant onder andere meer smartphones verkocht in thuisland China. Ook groeide de gemiddel verkoopprijs van smartphones in China met 14,7 procent. In West-Europa zag Xiaomi de verkoopcijfers en gemiddelde adviesprijs ook stijgen.

De kwartaalomzet uit IoT & Lifestyle nam toe met 16,1 procent. Hieronder vallen producten als wearables, laptops en tv’s. De smartphones zijn verantwoordelijk voor maar liefst 66 procent van Xiaomi’s totale omzet.

via [tweakers]