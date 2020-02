Oppo Find X2 Zal Op 6 Maart Officieel Worden Aangekondigd

Oppo heeft bekendgemaakt dat de fabrikant op 6 maart de Find X2 zal introduceren. Dit is de opvolger van de Find X die in 2018 op de markt verscheen. Oppo zou de smartphone oorspronkelijk op 22 februari in Barcelona introduceren, maar de Mobile World Congress is vanwege het coronavirus afgelast.

Doordat de MWC 2020 niet doorgaat moeten fabrikanten een nieuwe datum prikken om hun nieuwste smartphones te introduceren. Oppo heeft nu aangegeven dat ze de presentatie voor de Oppo Find X2 hebben opgeschoven naar 6 maart.

De Find X2 is een vlaggenschip-smartphone die waarschijnlijk is uitgerust met een 6,5-inch AMOLED-scherm die een 120 Hz verversingssnelheid heeft. De randen zijn afgerond en een uitsparing maakt plaats voor de 25MP selfie-camera. Achterop zit een 16MP + 20MP dual-camera. Intern vinden we een Snapdragon 865-processor met 5G-modem. De accu heeft een capaciteit van 3400 mAh, die na 35 minuten aan de lader weer volledig is opgeladen.

De Oppo Find X kreeg een adviesprijs mee van 999 euro en daarom kunnen we bij de Find X2 ook een adviesprijs van rond de duizend euro verwachten.