OnePlus 8 Pro Te Zien Op Gelekte Foto

Op het internet is een foto opgedoken waarop een nieuwe OnePlus-smartphone te zien zou zijn. Het gaat vermoedelijk om de OnePlus 8 Pro.

Op de gelekte foto zien we volgens de bron de achterkant van de OnePlus 8 Pro, die vermoedelijk in maart of april geïntroduceerd zal worden. Er komen volgens de geruchten drie modellen, de OnePlus 8, OnePlus 8 Pro en de OnePlus 8 Lite. De foto toont op de achterkant een verticale driedubbele camera, maar details over deze camera hebben we nog niet.

Een tijdje terug doken al wat renders en foto’s op. Hierop zagen we dezelfde camera-opstelling en een voorkantvullend scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Het zou gaan om een 6,65-inch AMOLED-scherm met een 90Hz-verversingssnelheid en een Quad-HD+ resolutie.

via [droidapp]