LG Introduceert LG V60 Met Grote Accu en 5G-ondersteuning

LG heeft een nieuwe smartphone aangekondigd. Het gaat om de LG V60 ThinQ die onder andere is uitgerust met een 5000 mAh accu, een 5G-modem en de mogelijkheid om een tweede scherm toe te voegen.

De LG V60 ThinQ komt in mei in Nederland op de markt voor een nog onbekende adviesprijs. De smartphone beschikt over een 6,8-inch scherm met een resolutie van 2460×1080 pixels en een 20,5:9-beeldverhouding, een Snapdragon 865-processor met X55-modem voor 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een in-display vingerafdrukscanner, een 5000 mAh accu en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De driedubbele rear-camera bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 16MP ultragroothoeklens en een time-of-flightsensor. De 10MP selfie-camera zit in een uitsparing in het scherm. Net als voor de V50 ThinQ heeft LG een DualScreen-accessoire gemaakt. Hiermee kun je een tweede scherm met dezelfde specificaties toevoegen. Een tweede scherm is bijvoorbeeld handig om mee te multitasken.

