Voordelige Tablet Lenovo Tab M10 Plus (Gen 3) Geïntroduceerd

Lenovo heeft op het Mobile World Congress een nieuwe tablet aangekondigd. De Lenovo Tab M10 Plus (Gen 3) is een 10,61-inch tablet die draait op Android 12 en een adviesprijs meekrijgt van 249 euro. De tablet verschijnt in april op de markt.

De derde generatie van de Lenovo Tab M10 Plus beschikt over een 10,61-inch LCD-scherm met een Full HD-resolutie, een screen-to-body-ratio van 85 procent en een helderheid van 400 nits. Intern vinden we een MediaTek G80-processor, met 3GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Lenovo brengt ook een 4G-model op de markt met een Snapdragon 680-processor en 4GB werkgeheugen.

De tablet heeft vier speakers met Dolby Atmos-ondersteuning en de opslagruimte is uit te breiden met een microSD-kaart. Verder beschikt de Tab M10 Plus over een 7700 mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 8MP rear-camera en een 8MP selfie-camera. De tablet draait uit de doos op Android 12 en ontvangt in 2023 een update naar Android 13. Ook ontvangt de Lenovo Tab M10 Plus (Gen3) drie jaar lang beveiligingsupdates.

Lenovo brengt de Tab M10 Plus (Gen 3) op de markt met een Precision Pen-stylus. Deze stylus kun je los aanschaffen en heeft 4096 niveaus van drukgevoeligheid. Je kunt de stylus opbreken in een bookcase die Lenovo voor de tablet heeft gemaakt.

De WiFi-uitvoering van de nieuwe Tab M10 Plus is vanaf april verkrijgbaar voor 249 euro in de kleuren Frost Blue en Storm Grey. We weten nog niet wat voor adviesprijs de 4G-uitvoering meekrijgt.

