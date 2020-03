Samsung Galaxy S20 Ultra Met 512GB Opslagruimte Pas Over Twee Maanden Verkrijgbaar

De Samsung Galaxy S20 Ultra, de krachtigste variant van de Galaxy S20-serie, is vanaf vrijdag 13 maart verkrijgbaar. Mensen die de uitvoering met 512GB opslagruimte hebben besteld moeten echter nog wat langer wachten. De 512GB-uitvoering is namelijk pas over twee maanden verkrijgbaar.

De Galaxy S20 Ultra is in twee uitvoeringen aangekondigd, namelijk een uitvoering met 12GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte en een uitvoering met 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. De 12GB + 128GB uitvoering is vanaf morgen verkrijgbaar, maar de 16GB + 512GB uitvoering zal vanwege een leveringsvertraging pas rond 20 mei uitgeleverd worden aan klanten die een bestelling geplaatst hebben. We weten nog niet wat de reden is voor de vertraging, maar vermoedelijk heeft het iets te maken met de gevolgen van het coronavirus.

Samsung geeft mensen die een bestelling hebben geplaatst drie mogelijkheden. Zo kun je gewoon wachten tot de uitlevering, je kunt de bestelling annuleren of je kunt de bestelling wijzigen naar de 128GB-uitvoering (plus een gratis LED View Cover ter compensatie).

De Galaxy S20 Ultra met 12GB RAM en 128GB ROM kost 1349 euro en is onder andere verkrijgbaar bij Coolblue. De 16GB + 512GB uitvoering kost 1549 euro. Bekijk hier de volledige specificaties van de Samsung Galaxy S20 Ultra.

via [AW]