Google Pixel 4a Te Zien In Hands-on Video

De nog onaangekondigde Google Pixel 4a is opgedoken in een hands-on video. De Pixel 4a is een 5,81-inch mid-range smartphone met een Snapdragon 730-processor, 6GB werkgeheugen en een 12MP camera.

De hands-on video is te zien op het Spaanse YouTube-kanaal TecnoLike Plus. Waarschijnlijk zien we in de video een prototype van de Pixel 4a. Het design van de smartphone komt overeen met eerder gelekte foto’s en renders. Dankzij de video zijn we meer te weten gekomen over de specificaties van de smartphone.

De Pixel 4a is de eerste smartphone van Google die een gat in het scherm heeft voor de selfie-camera. Het gaat om een 5,81-inch LCD-scherm met een resolutie van 2340 x 1080 pixels en waarschijnlijk een 60Hz-verversingssnelheid.

Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 730-soc, 6GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 3080 mAh accu en een 12MP rear-camera. Ook heeft de smartphone nog een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De behuizing is gemaakt van plastic.

Het is nog onduidelijk wanneer Google de Pixel 4a officieel zal aankondigen, maar vermoedelijk zal de introductie in april of mei plaatsvinden.

via [tweakers]