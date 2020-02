Alles Over De Samsung Galaxy S20 Op Een Rijtje

Samsung heeft tijdens de Unpacked 2020-presentatie eerder vandaag de Samsung Galaxy S20 aangekondigd. De nieuwe vlaggenschip-smartphone van de fabrikant komt in verschillende uitvoeringen op de markt. Voor jullie gemak zetten wij in dit artikel alle details even op een rijtje.

Specificaties Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra

Samsung heeft drie verschillende uitvoeringen van de Galaxy S20 geïntroduceerd. Naast de reguliere Galaxy S20 hebben we ook de keuze uit de Galaxy S20 Plus en de Galaxy S20 Ultra. De toestellen hebben elk een ander formaat scherm en verschillende specificaties. Wij hebben ze hieronder op een rijtje gezet.

Samsung Galaxy 20

De Galaxy S20 is de reguliere en minst dure uitvoering. De smartphone beschikt over een 6,2-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 3200 x 1440 pixels, een verversingssnelheid van 120Hz en een in-display vingerafdrukscanner. Ook is er ondersteuning voor HDR10+. In het scherm vinden we een kleine uitsparing voor de 10MP selfie-camera. Intern beschikt de Galaxy S20 over een Exynos 990-processor, 8GB (4G-uitvoering) of 12GB (5G-uitvoering) werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 4000 mAh accu. De behuizing is waterdicht (IP68).

Aan de achterkant van de waterdichte behuizing vinden we nog een driedubbele camera die bestaat uit een 12MP hoofdlens, een 64MP telelens met 3x optische zoom en een 12MP groothoeklens. De smartphone draait op Android 10 met de One UI 2.0-schil van Samsung.

Samsung Galaxy S20 Plus

De Galaxy S20 Plus is een iets grotere uitvoering. De smartphone heeft namelijk een 6,7-inch AMOLED-scherm met dezelfde eigenschappen. Intern vinden we dezelfde processor, evenveel opslagruimte, 12GB werkgeheugen en een grotere 4500 mAh accu. De selfie-camera en de rear-camera zijn ook hetzelfde, maar bij de S20 Plus vinden we achterop nog een extra sensor die diepte kan meten.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Bij de Galaxy S20 Ultra zien we wat grotere wijzigingen. De smartphone beschikt onder andere over een 6,9-inch scherm met dezelfde resolutie en verversingssnelheid. Ook de processor is hetzelfde, maar de overige specificaties hebben wel een upgrade gekregen.

Zo heb je naast 128GB opslagruimte ook de keuze uit 512GB opslagruimte, en is de accu met een capaciteit van 5000 mAh nog groter. Qua werkgeheugen heb je de keuze uit 12GB of maar liefst 16GB. Ook vinden we voorop nu een 40MP selfie-camera en achterop een vierdubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 48MP telelens die 10x optisch kan inzoomen, een 12MP groothoeklens en een dieptesensor. Net als de andere twee uitvoeringen kan de S20 Ultra in 8K-resolutie video’s opnemen.

Prijzen en releasedatum

De nieuwste vlaggenschip-smartphones van Samsung liggen nog niet meteen in de winkels. We moeten tot 13 maart wachten om de Galaxy S20 te kopen. Wel kun je voor die tijd een pre-order plaatsen.

De smartphones zijn los of in combinatie met een abonnement aan te schaffen. De prijzen van een los toestel variëren van 899 euro tot 1549 euro. De Galaxy S20 4G (8GB/128GB) kost 899 euro. Voor de 5G-variant met 12GB werkgeheugen betaal je 999 euro. De Galaxy S20 Plus 5G kost 1099 euro. De Galaxy S20 Ultra is alleen verkrijgbaar met 5G-ondersteuning en kost 1349 euro (12GB/128GB) of 1549 euro (16GB/512GB). De smartphones zijn verkrijgbaar in de kleuren grijs, blauw en roze.

5G-ondersteuning is in Nederland momenteel nog niet zo heel interessant, aangezien onze mobiele netwerk hier nog niet helemaal voor geoptimaliseerd is. Pas later dit jaar zal 5G in Nederland in grotere gebieden beschikbaar zijn. In landen zoals Zuid-Korea maken ze al wel gebruik van 5G. De Samsung Galaxy S20-serie ligt vanaf 13 maart in de winkels, maar pre-orders kunnen vanaf vandaag geplaatst worden.

Wat vinden jullie van Samsung’s nieuwe vlaggenschip-smartphone?