Huawei Wil Eigen Streamingdienst Lanceren in Europa

Op verschillende Huawei-smartphones is de app Huawei Music geïnstalleerd. De Chinese fabrikant zou deze dienst nu willen uitbreiden en uitbrengen in Europa, om zo te kunnen concurreren met diensten zoals Spotify.

Nadat Huawei eerder al aankondigde een eigen muziekstreamingdienst in Europa uit te willen brengen, schrijft de website Huawei blog nu dat de fabrikant daadwerkelijk aan deze dienst werkt. Huawei zou de app nu aan het optimaliseren zijn en deze binnenkort via de AppGallery van Huawei beschikbaar willen maken. AppGallery is Huawei’s alternatief voor de Google Play Store.

Net als met Spotify en Apple Music kun je met Huawei Music muziek streamen, afspeellijsten maken, muziek downloaden en naar stations luisteren. Streamen gaat met een audiokwaliteit van 320 kbit/s. Huawei Music kost 9,99 euro per maand en betalen doe je met een creditcard. Het is nog onduidelijk vanaf wanneer de dienst in de Benelux beschikbaar zal zijn.

via [droidapp]