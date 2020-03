Samsung Introduceert Galaxy M21 Met 6000 mAh Accu

Samsung heeft de opvolger van de Galaxy M20 aangekondigd, een budget-smartphone die ook in de Benelux op de markt verscheen. De Galaxy M21 beschikt onder andere over een grote accu met een capaciteit van 6000 mAh.

De Samsung Galaxy M21 beschikt over een 6,4-inch FullHD+ sAMOLED-scherm met een kleine druppelnotch voor de 20MP selfie-camera, een Exynos 9611-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 6000 mAh accu die je via usb-c met een snelheid van 15W kunt opladen. Achterop zit nog een vingerafdrukscanner en een driedubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een dieptelens.

In India krijgt de 4GB+64GB variant van de Galaxy M21 een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 175 euro. De adviesprijs voor de Benelux is nog niet bekendgemaakt, maar de Galaxy M20 kost hier 199 euro.

via [tweakers]