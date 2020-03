OnePlus-smartphones Krijgen Always-on-display

OnePlus heeft via Twitter aangegeven dat de Chinese fabrikant werkt aan een always-on-displayfeature voor bestaande smartphones van het bedrijf. Verdere details heeft OnePlus niet gegeven.

In een Tweet schrijft OnePlus dat always-on-displays ‘op de roadmap van het bedrijf staan’. Dit is een reactie op gebruikers die deze functie graag zouden willen zien op de OnePlus-smartphones. Wanneer OnePlus een always-on-displayfeature zal uitrollen is echter nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat de functie via een softwareupdate toegevoegd kan worden, waardoor de functie ook voor bestaande toestellen beschikbaar kan worden gemaakt.

OnePlus laat ook weten dat er nog veel tests uitgevoerd moeten worden, waardoor het nog wel een tijdje zal duren voordat de functie afgerond is. De fabrikant is onder andere bezig aan optimalisaties om de accuverbruik te verminderen.

via [tweakers]