OnePlus Nord N10 5G Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 349 Euro

De OnePlus Nord N10 5G, een nieuwe mid-range smartphone van OnePlus, is vanaf nu te koop in Nederland. De Nord N10 5G kost 349 euro en beschikt onder andere over een 90Hz scherm en 5G-ondersteuning.

OnePlus heeft de Nord-serie gelanceerd om weer wat minder dure smartphones op de markt te brengen. De onlangs geïntroduceerde OnePlus Nord N10 5G is nu ook in Nederland verkrijgbaar. De smartphone beschikt over een 6,49-inch LCD-scherm met een Full-HD+ resolutie en een 90Hz verversingsnelheid, een Snapdragon 690-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 16MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdcamera, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een dieptesensor.

De OnePlus Nord N10 5G kost 349 euro en is alleen verkrijgbaar in de kleur Midnight Ice. De smartphone is te koop bij Belsimpel en binnenkort ook bij Coolblue.

