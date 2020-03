Xiaomi Mi 10 Lite 5G Vanaf Mei In Europa Verkrijgbaar

Xiaomi heeft afgelopen weekend de Xiaomi Mi 10 en de Xiaomi Mi 10 Pro voor de Europese markt aangekondigd, maar in mei zal ook de goedkopere Mi 10 Lite 5G in de winkels verschijnen. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 349 euro.

De Xiaomi Mi 10 Lite 5G beschikt net als de duurdere uitvoeringen over een 5G-modem. Hiermee is de Mi 10 Lite één van de goedkopere smartphones met 5G-ondersteuning. De Mi 10 Lite 5G beschikt over een 6,57-inch AMOLED-scherm met een in-display vingerafdrukscanner en een kleine druppelnotch voor de 16MP selfie-camera.

Intern vinden we een Snapdragon 765G-processor, 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 4.160 mAh accu met ondersteuning voor 20W snelladen. De vierdubbele rear-camera bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Xiaomi Mi 10 Lite 5G is vanaf begin mei verkrijgbaar in de kleuren Aurora Blue, Dream White en Cosmic Grey. De 64GB-uitvoering kost 349 euro en de 128GB-uitvoering kost 399 euro.