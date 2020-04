Samsung Galaxy A80 Bij De Aldi In De Aanbieding

De supermarktketen Aldi heeft deze week weer een smartphone in de aanbieding. Dit keer kun je de Samsung Galaxy A80 aanschaffen voor 379 euro. Klanten krijgen bij de aanschaf gratis een Talk prepaid-startpakket met 10 euro prepaid tegoed cadeau.

Regelmatig ligt er bij de Aldi een nieuwe smartphone in de schappen die iets voordeliger geprijsd is dan in andere winkels. Deze week is de Galaxy A80 verkrijgbaar. Bij een winkel als Belsimpel betaal je 399 euro terwijl de smartphone bij de Aldi 379 euro kost. Ook krijg je gratis een prepaid SIM-kaart.

De Samsung Galaxy A80 beschikt over een 6,7-inch Full-HD+ Super AMOLED-scherm, een Snapdragon 730-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een in-display vingerafdrukscanner, een 3700 mAh accu en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een dieptelens. De smartphone draait op Android 9, maar naar verwachting rolt Samsung volgende maand de Android 10-update uit.

