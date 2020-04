Opvouwbare Motorola Razr Nu Ook Beschikbaar In De Kleur ‘Blush Gold’

Na Samsung en Huawei heeft Motorola sinds kort ook een opvouwbare smartphone in hun assortiment. De smartphone met de naam Motorola Razr verscheen op de markt met een zwarte behuizing, maar consumenten kunnen voortaan ook kiezen voor een gouden uitvoering. Motorola noemt deze kleur ‘Blush Gold’.

Tech-lekker Evan Blass liet twee maanden geleden al weten dat er een gouden variant van de Motorola Razr bestaat, maar pas nu heeft Motorola de kleur ‘Blush Gold’ officieel gelanceerd. De nieuwe kleur heeft een mat gouden achterkant en ‘kin’ onder het display. Ook de ring rondom de cameralens is goud. De randen rondom de twee schermen zijn gewoon zwart gebleven.

De nieuwe kleur is per direct verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Daar kost de gouden variant net als de zwarte variant 1500 dollar. De Motorola Razr is vanaf 23 april ook in Nederland verkrijgbaar.

via [hardware.info]