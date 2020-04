Render Toont 8-inch Huawei-tablet

Op het internet is een render opgedoken waarop een 8-inch Huawei-tablet te zien is. De render is afkomstig van de doorgaans betrouwbare tech-lekker Evan Blass.

De tablet op de render zou de Huawei MatePad T zijn. Specificaties van de tablet wist de bron niet te melden, behalve dat het gaat om een 8-inch tablet die draait op Emui 10. Emui 10 is gebaseerd op Android 10. Google-diensten zijn waarschijnlijk niet aanwezig.

We zien dat de tablet vrij dikke schermranden heeft en aan de achterkant beschikt over een enkele camera. De render toont de blauwe uitvoering van de MatePad T. Huawei heeft zelf nog niks bekendgemaakt en het is nog onduidelijk wanneer we de tablet kunnen verwachten.

via [tweakers]