Samsung Galaxy S20 en Note 20 Ontvangen Camera-update

Samsung heeft in Nederland een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy S20-serie en de Galaxy Note 20-serie. De update zorgt volgens de changelog voor verbeterde camera-prestaties.

Gebruikers van de Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, Note 20 en Note 20 Ultra kunnen nu een nieuwe update downloaden. De update brengt nog niet de nieuwste beveiligingspatch met zich mee, maar zorgt wel voor verbeterde prestaties van de camera. Details over deze verbeteringen staan niet in de changelog, waardoor het vermoedelijk gaat om stabiliteitsverbeteringen.

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. We verwachten dat Samsung ook snel de beveiligingspatch van oktober uitrolt naar de Galaxy S20-serie en de Note 20-serie.

via [droidapp]