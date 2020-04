Samsung Galaxy M21 Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 219 Euro

Samsung introduceerde vorige maand een nieuwe budget-smartphone voor in de M-serie. De Galaxy M21 is nu in Nederland verkrijgbaar. De smartphone met driedubbele camera en 6000 mAh accu kost 219 euro.

De Samsung Galaxy M21 beschikt over een 6,4-inch FullHD+ AMOLED-scherm met een kleine druppelnotch voor de 20MP selfie-camera, een Exynos 9611-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 15 Watt snelladen, een vingerafdrukscanner en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP dieptelens.

De budget-smartphone draait op Android 10 met de One UI 2.0-schil. De Samsung Galaxy M21 is bij meerdere webwinkels verkrijgbaar.

via [androidplanet]