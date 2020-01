Renders Tonen Huawei P40 Pro Met Grote Camera-module

Een fabrikant die smartphone-hoesjes maakt heeft meerdere renders gedeeld waarop de Huawei P40 Pro te zien zou zijn. Een aantal dingen vallen op, waaronder de grote camera-module aan de achterkant.

Huawei zal naar verwachting eind maart de Huawei P40-serie introduceren. Dankzij de onderstaande renders krijgen wij alvast een beeld van wat wij kunnen verwachten. We zien de Huawei P40 Pro van beide kanten. Voorop zien we een scherm die aan de zijkanten iets doorloopt met de behuizing. In de rechterbovenhoek zit een ovalen uitsparing voor een dual selfie-camera. Achterop vinden we een hele grote camera-module, bestaande uit vijf lenzen en een led-flitser. De camera heeft volgens de geruchten ondersteuning voor 10x optische zoom. Een 3.5mm koptelefoonaansluiting lijkt te ontbreken.

De Huawei P40-serie krijgt vanwege de Amerikaanse sancties waarschijnlijk geen toegang tot Google Play Services. Hierdoor ontbreken diensten als de Google Play Store, Gmail, YouTube etc. Zodra meer details uitlekken delen wij dit met jullie.

via [droidapp]