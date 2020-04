Vier Jaar Oude Huawei P9 Lite Ontvangt Beveiligingsupdate

Huawei is niet de beste fabrikant als het gaat om de uitrol van software-updates en daarom is het nieuws van vandaag beste opmerkelijk. De fabrikant heeft namelijk een beveiligingsupdate uitgerold naar de inmiddels vier jaar oude Huawei P9 Lite.

De laatste beveiligingspatch die de Huawei P9 Lite ontving was de patch van juni 2018. Bijna twee jaar later ontvangt de update in eens opnieuw een beveiligingsupdate. Dit keer gaat het om de patch van augustus 2019. Dit is nog steeds een oude patch, maar best opmerkelijk en uiteraard beter dan de vorige patch. Huawei heeft geen reden gegeven voor de uitrol van de nieuwe beveiligingspatch.

De update is beschikbaar in Nederland, maar doordat Huawei de update in fasen uitrolt kan het even duren voordat de update voor jouw toestel klaarstaat.

via [droidapp]