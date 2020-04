Samsung Galaxy Note 9 Ontvangt Beveiligingspatch Van April 2020

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy Note 9. De update installeert de beveiligingspatch van april 2020 en brengt een aantal verbeteringen met zich mee.

Gebruikers melden dat de nieuwe update ook al in Nederland te downloaden is. Na het installeren van de update beschikt de smartphone over de beveiligingspatch van april 2020. Naast de standaard beveiligingsverbeteringen van Google heeft Samsung zelf ook nog een aantal fixes toegevoegd.

Verder zijn er verbeteringen te vinden in de camera. Het gaat hierbij waarschijnlijk om stabiliteit en kwaliteitsverbetering. Als laatste is er nu een aan-uit knop toegevoegd aan het notificatiescherm. Je ontvangt een notificatie zodra de update klaarstaat voor jouw toestel.

via [droidapp]