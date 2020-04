Vodafone Start Uitrol 5G-netwerk

Vodafone is begonnen met de uitrol van het 5G-netwerk naar de helft van Nederland. Eind juli moet het 5G-netwerk in heel Nederland beschikbaar zijn.

5G is sinds gisteravond beschikbaar voor Vodafone-klanten met een Red-abonnement en een 5G-telefoon. Het 5G-netwerk is in de helft van Nederland ingeschakeld. Zodra klanten zich buiten een 5G-gebied bevinden schakelt de smartphone over naar het 4G-netwerk. In juli zal het 5G-netwerk in heel Nederland beschikbaar zijn.

Wij introduceren 5G via ‘spectrumdelen’ in ons GigaNet. Zo kunnen klanten in Nederland nu al de nieuwste mobiele generatie ervaren, want 5G is een evolutie die deuren opent naar nieuwe mogelijkheden.

5G heeft een snellere reactietijd en downloadsnelheid dan 4G. De reactietijd is ongeveer 30% sneller en momenteel heeft het netwerk een maximaal downloadsnelheid van 1Gbps. De daadwerkelijke snelheid hangt echter af van de drukte op het netwerk, locatie, bereik en de specifieke telefoon. De snelheid van het netwerk zal in de toekomst verbeteren als de dekking in de toekomst beter wordt, zo laat Vodafone weten.

via [AW]