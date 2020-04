Xiaomi Introduceert MIUI 12-skin

Xiaomi heeft deze week MIUI 12 geïntroduceerd, de nieuwste versie van de softwareschil die de Chinese fabrikant gebruikt voor zijn Android-smartphones. De schil brengt verschillende aanpassingen en verbeteringen met zich mee.

In MIUI 12 zien we een hoop aanpassingen. Zo is onder andere het ontwerp aangepakt, met nieuwe animaties, soepelere schermovergangen, nieuwe designs voor Notities en de officiële Android 10-gestures. Ook zijn er nieuwe live-achtergronden toegevoegd die je in de onderstaande video kunt zien. Vernieuwde notificaties geven je de mogelijkheid om sneller berichten te beantwoorden. Ook kun je notificaties verkleinen of vergroten. Xiaomi noemt MIUI 12 gestroomlijnder en meer vergelijkbaar met iOS.

Xiaomi heeft ook een aantal nieuwe privacyfuncties toegevoegd. De functies heten ‘Flare’, ‘Barbed Wire’ en ‘Mask System’. Deze functies houden je op de hoogte wanneer apps toegang willen tot gevoelige informatie. Ook kun je hiermee apps slechts eenmalig toegang geven tot zaken zoals je locatie, camera en microfoon.

Als laatste heeft Xiaomi een aantal handige functies toegevoegd, waaronder AI Calling. AI Calling is een functie voor gebruikers met gehoorproblemen. De functie kan via kunstmatige intelligentie de inhoud van gesprekken analyseren en geeft vervolgens meerkeuzemogelijkheden om te antwoorden. Daarnaast zal het gesprek worden getranscribeerd.

Ook handig is de mogelijkheid om MIUI 12 te gebruiken als fitnesstracker en slaaptracker. Volgens Xiaomi zijn deze trackers 96 procent zo nauwkeurig als de Apple Watch.

Het is nog onduidelijk welke smartphones als eerste een MIUI 12-update ontvangen.