OnePlus Ontslaat Veel Europees Personeel

OnePlus lijkt zijn aanwezigheid in Europa af te bouwen. De Chinese fabrikant heeft in Europa namelijk een groot gedeelte van zijn personeel ontslagen. Personeel in Nederland en België lijken niet te zijn getroffen.

In een aantal landen in Europa heeft OnePlus tot wel 80 procent van zijn personeel ontslagen. Hierdoor blijven op sommige plekken maar een paar man over. Het gaat hierbij onder andere om het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. OnePlus laat tegenover Engadget weten dat het om een “normale herstructurering” gaat.

Volgens OnePlus is het de bedoeling om na de herstructurering beter te focussen op belangrijke landen. Op welke landen de fabrikant zich wil focussen is niet duidelijk, maar in Nederland en België zijn in ieder geval geen mensen ontslagen. Mogelijk zal OnePlus zich dus blijven focussen op de Benelux.

via [tweakers]