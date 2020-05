“Samsung Exynos 1000-processor Is Twee Keer Zo Snel Als Snapdragon 865”

De 5 nanometer Exynos 1000-processor van Samsung is opgedoken in een benchmark-test. Hieruit zou blijken dat Samsung’s processor maar liefst twee keer sneller presteert dan Qualcomm’s huidige vlaggenschip-chipset, de Snapdragon 865

De Snapdragon 865 is momenteel de krachtigste smartphone-processor, en is krachtiger dan de Exynos 990-processor van Samsung en de Kirin 990. Samsung kan natuurlijk niet achterblijven en daarom werkt de fabrikant aan een high-end Exynos 1000-processor die we volgend jaar in vlaggenschepen van Samsung mogen verwachten. Via Gizchina is meer informatie uitgelekt over deze nieuwe chipset.

Zo zijn nu de eerste benchmarkresultaten over de grafische prestaties van de Exynos 1000 zijn gelekt. De resultaten tonen dat de gpu van Samsung’s chipset tot twee keer sneller presteert in vergelijking met de huidige Adreno 640-gpu in de Snapdragon 865. Voor de nieuwe processor stapt Samsung over van het huidige 7 nanometer-bakproces naar een nieuw en energie-efficiëntere 5 nanometer-architectuur. Momenteel gaat het nog om vroege tests. De definitieve resultaten krijgen we te zien wanneer Samsung de eerste smartphone met een Exynos 1000 op de markt brengt.

via [AW]