Sonos Soundbar Arc Heeft Dolby Atmos-ondersteuning

Sonos heeft de opvolger van de Playbar aangekondigd. De nieuwe Soundbar heet Arc en is de eerste Sonos soundbar die beschikt over ondersteuning voor Dolby Atmos.

De Sonos Arc is het eerste product van de fabrikant die Dolby Atmos ondersteunt. De soundbar heeft acht elliptisch gevormde woofers voor de lage tonen, drie tweeters voor de hoge tonen en vier far field-microfoons. De Sonos Arc meet 87x1142x116mm en het bedienen van de Sonos Arc is mogelijk via de Sonos-app, de Apple AirPlay 2, een afstandsbediening, Amazon Alexa of Google Assistant.

De Sonos Arc past de geluidsprofielen aan op basis van de ruimte waar de Arc in staat en welke apparaten de gebruiker aan de Arc heeft gekoppeld. Daarnaast heeft de soundbar de Speech Enhancement functie om stemmen te verduidelijken en de Night Sound functie om harde geluiden zoals explosies met lager volume te laten plaatsvinden.

De Sonos Arc is vanaf 10 juni in Nederland verkrijgbaar voor 899 euro.

