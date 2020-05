Samsung Galaxy A6 (Plus) Ontvangt Android 10-update

Samsung rolt momenteel een One UI 2.0-update uit naar de twee jaar oude Galaxy A6 en Galaxy A6 Plus. One UI 2.0 is gebaseerd op Android 10 en brengt een nieuw uiterlijk en nieuwe functies met zich mee.

Nu de vlaggenschip-smartphones van Samsung allemaal zijn bijgewerkt naar Android 10 focust de Zuid-Koreaanse fabrikant zich nu op de oudere en minder krachtige toestellen. Zo rolt de update nu uit naar de mid-range toestellen van Samsung. De update voor de Galaxy A6-serie installeert ook gelijk de beveiligingspatch van maart 2020.

One UI 2.0 voorziet de Galaxy A6-serie onder andere van een volledig donkere modus, een verbeterde interface, gebaren-bediening, Digitaal Welzijn, uitgebreidere notificaties en meer privacyfuncties. One UI 2.0 komt binnen via een OTA-update. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Toestel-info‘ -> ‘Updates handmatig downloaden‘.

via [AW]