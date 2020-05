Introductie Pocophone F2 Op 12 Mei

Xiaomi heeft persuitnodigingen verstuurd voor een Poco-evenement die op 12 mei zal plaatsvinden. Op deze dag krijgen we de opvolger van de Pocophone F1. De nieuwe smartphone heet Poco F2 Pro.

De afgelopen dagen duikt er steeds meer informatie op over de Poco F2 Pro. De Poco F2 Pro is volgens de geruchten de opvolger van de Poco F1. De smartwatch is qua design te vergelijken met de Redmi K30 Pro. Daarnaast zou de Poco F2 Pro de goedkoopste smartphone met een Snapdragon 865-processor zijn.

De fabrikant heeft zelf nog geen specificaties bekendgemaakt, maar volgens de geruchten heeft de Poco F2 Pro een randloos ontwerp gekregen en beschikt de smartphone over een pop-up camera, 6GB of 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De smartphone komt op de markt in de kleuren wit, paars, grijs en blauw en kost in Europa waarschijnlijk ongeveer 570 euro.

We kunnen de geruchten pas vanaf 12 mei bevestigen. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

