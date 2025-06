Xiaomi MIX Flip 2 Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft de opvolger van zijn opvouwbare MIX Flip aangekondigd. De Xiaomi MIX Flip 2 beschikt onder andere over een krachtigere processor en een grotere accu. Het is nog onduidelijk wanneer de smartphone in Europa op de markt verschijnt.

De Xiaomi MIX Flip 2 is officieel aangekondigd voor de Chinese markt. De smartphone lijkt veel op zijn voorganger en beschikt opnieuw over een 6.86-inch hoofdscherm met een 120Hz verversingssnelheid. Aan de buitenkant vinden we een 4-inch cover-scherm dat vrijwel de gehele oppervlakte in beslag neemt en om de camera-module heen loopt.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 5165 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en 50W draadloos laden, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens.

De MIX Flip 2 krijgt in China een adviesprijs mee van 5999 Chinese yuan voor de uitvoering met 12GB RAM en 256GB ROM. Omgerekend komt dit neer op ongeveer 715 euro. De duurste uitvoering met 16GB RAM en 1TB opslagruimte kost omgerekend 870 euro. Informatie over een Europese lancering hebben we nog niet, maar wanneer de Xiaomi MIX Flip 2 bij ons op de markt verschijnt zal de prijs een stuk hoger uitvallen.

via [tweakers]