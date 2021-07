Xiaomi Nu Tweede Grootste Smartphone Fabrikant

Onderzoeksbureau Canalys heeft een rapport gepubliceerd over de cijfers van de smartphonemarkt. Hieruit blijkt dat Xiaomi nu op de tweede plek staat als we kijken naar de hoeveelheid verkochte smartphones in Q2 2021.

Na een moeilijke periode aan het begin van de pandemie groeit de smartphonemarkt nu weer. Uit cijfers van het afgelopen kwartaal blijkt dat Samsung nog steeds de grootste smartphonefabrikant is en dat de Chinese fabrikant Xiaomi de Amerikaanse fabrikant Apple heeft ingehaald op het gebied van verkoopcijfers. Samsung is goed voor 19% van de markt, Xiaomi heeft 17% in handen en Apple moet het doen met 14%.

Xiaomi richt zich voornamelijk op de budget- en mid-range markt en dergelijke toestellen zijn erg in trek. Als we kijken naar de omzet dan liggen Samsung en Apple nog ver voor op Xiaomi. Vooral de internationale verkoop van Xiaomi groeide het afgelopen kwartaal veel. Xiaomi verkocht tot drie keer meer toestellen in Latijns-Amerika, anderhalf keer meer in Afrika en 50% meer in West-Europa.

