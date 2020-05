T-Mobile Go Unlimited-klanten Krijgen 5G-toegang

T-Mobile introduceerde niet lang geleden de Unlimited Plus-bundel met toegang tot het 5G-netwerk. De fabrikant heeft nu echter bekendgemaakt dat bestaande klanten met een Go Unlimited-abonnement ook toegang krijgen tot het 5G-netwerk.

Klanten met een Go Unlimited-abonnement kunnen ongelimiteerd bellen, sms’en en internetten over het 4G-netwerk van T-Mobile. Sinds februari is de Go Unlimited Plus-bundel verkrijgbaar, die klanten ook toegang geeft tot het 5G-netwerk. De telecomprovider heeft nu echter laten weten dat nieuwe en bestaande klanten met een reguliere Go Unlimited-bundel ook toegang krijgen tot 5G.

Het 5G-netwerk van T-Mobile is nog niet klaar, waardoor de provider momenteel nog bezig is met beperkte testen. Het 5G-netwerk zal pas later dit jaar op actief worden gezet. T-Mobile maakt voor het 5G-netwerk gebruik van de 700MHz-band.

via [droidapp]