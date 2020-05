Marktaandeel Huawei Krimpt In Europa Met 40%, Xiaomi Stijgt Met 79%

Het coronavirus heeft een grote impact op de smartphonemarkt. Zo zien bijna alle fabrikanten sinds begin dit jaar een grote daling in de verkoopcijfers. Het grootste slachtoffer lijkt Huawei, die in West-Europa een daling van maar liefst 40% moet noteren. Concurrent Xiaomi toont echter tegenovergestelde resultaten en zag zijn verkoop met maar liefst 79% stijgen.

Uit cijfers van het marktanlysebedrijf Canalys blijkt dat vier van de vijf grootste smartphonefabrikant in West-Europa flink moet inleveren. Dit komt voornamelijk doordat mensen tijdens de corona crisis niet opzoek zijn naar een nieuwe smartphone. Daarnaast zijn de smartphones van Huawei vanwege de sancties van de Verenigde Staten in eens een stuk minder aantrekkelijk, doordat de diensten van Google ontbreken.

In de onderstaande afbeelding zien we de marktaandeel van de verschillende fabrikanten in het eerste kwartaal van 2020. Daarnaast staat het groeipercentage in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. We zien dat Samsung nog altijd ruim de grootste is, maar dat de fabrikant wel flink heeft moeten inleveren. Apple ziet een minder sterke daling. Huawei staat op de derde plek, maar verkocht maar liefst 40% minder toestellen dan een jaar eerder. Opmerkelijk is dat Xiaomi het juist beter doet dan voorheen. Waarschijnlijk komt dit omdat Xiaomi nog relatief nieuw is in de regio en omdat de smartphones van Xiaomi doorgaans wat minder duur zijn.

Wij zijn nieuwsgierig naar de impact van de rest van dit rare jaar.

via [AW]