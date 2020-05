“Nokia 9.3 PureView Kan 8K-video’s Opnemen”

HMD Global bracht in 2019 de high-end Nokia 9 PureView op de markt en de fabrikant zou inmiddels werken aan een opvolger, genaamd Nokia 9.3 PureView. Volgens de laatste geruchten is het mogelijk om met de nieuwe vlaggenschip-smartphone video’s in 8K-resolutie op te nemen.

Bronnen van NokiaPowerUser schrijven dat het mogelijk moet zijn om met de Nokia 9.3 PureView video’s met een 8K-resolutie op te nemen. HMD Global zal de functie echter alleen toevoegen als de resultaten optimaal zijn. De fabrikant werkt daarnaast ook aan een verbeterde Night Mode voor de high-end smartphone.

De camera aan de achterkant bestaat uit vijf lenzen, waaronder een 108 MP lens, een 64MP lens, een groothoeklens, een telelens en een macrolens. De selfie-camera zit waarschijnlijk in een pop-up module verwerkt.

De bron schrijft verder dat de Nokia 9.3 PureView beschikt over een 6,29-inch scherm met een QHD+-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Qualcomm Snapdragon 865-processor, 6GB Werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 4.500 mAh accu. Het is nog onduidelijk wanneer HMD Global de smartphone officieel zal introduceren.

