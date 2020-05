De nieuwe Sony smartphone met nieuwe pop-up onderdelen

In het nieuwe patent van Sony zien we niet alleen een uitschuifbare front camera, maar ook uitschuifbare speakers.

Deze afgelopen paar jaren zijn er meerdere fabrikanten die pop-up selfie camera’s in hun toestellen verwerken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Huawei, OPPO en Samsung; deze drie hebben in hun assortiment wel minimaal één apparaat met een uitklapbare camera. Pop-up camera’s zijn camera’s die alleen maar tevoorschijn komen wanneer je ze ook echt nodig hebt. Zo heb je nog steeds een full screen scherm tot je beschikking zonder een inkeping waar normaal de camera zou zitten.

Patent Sony

Het bedrijf heeft eind 2018 in Japan een patent ingediend met als naam ‘portable electronic device and method for controlling portable electronic device’. Dit werd op 14 mei 2020 goedgekeurd en hierna geplaatst in de database van het WIPO.

Zo gauw je een blik op dit design werpt vallen er twee dingen op: de herkenbare vorm van Sony smartphones (een vierkant design en een langgerekt beeldscherm) en de pop-up en pop-down componenten. Het bovenstuk van dit nieuwe Xperia model zou volledig gemotoriseerd uit kunnen schuiven om vervolgens de frontcamera en speaker tevoorschijn te halen. Als je naar muziek luistert of een video bekijkt, klapt het pop-down gedeelte aan de onderkant uit voor een dual speaker stereo-effect met een ‘stereo box’ voor zeer hoge kwaliteit audio. Wanneer je deze functies niet meer nodig hebt, klappen deze uitsteeksels weer heel handig in om voor een strak design met kleine bezels te zorgen.

Zo te zien zullen bij het bellen zowel de onder- als bovenkant uitklappen, terwijl bij het videobellen alleen maar de pop-up aan de bovenkant gebruikt zal worden. Dankzij deze functionaliteit zal deze smartphone veel makkelijker met één hand te gebruiken zijn dan de uitgerekte andere smartphones van Sony.

Pop-ups veranderen van formaat

Ook staat er in het patent beschreven dat de pop-ups van lengte kunnen veranderen om beter de herkomst van het geluid te simuleren. Dus stel dat de geluidsbron van een video zich meer naar links verplaatst, zal het linker gedeelte van de pop-up verder eruit komen dan de rechterkant. Het is helaas nog niet bekend hoe dit in de praktijk zal functioneren. Natuurlijk klinkt het onhandig, een telefoon die in je handen uitschuift en zo een rare handligging zal hebben, maar naar verwachtingen zal dit zo subtiel gebeuren dat je het nauwelijks voelt.

Het grootste nadeel van dit toestel blijft voorlopig de duurzaamheid en de waterbestendigheid. Uitklapbare delen zijn immers veel fragieler dan de stevige behuizing van de smartphone en door de kleine spleten kan het gebeuren dat water veel makkelijker een weg naar binnen kan vinden.

Nu hoeft een patent niet te betekenen dat het product op de afbeeldingen ook daadwerkelijk wordt gefabriceerd, maar toch blijft het interessant om te kijken wat Sony van plan is met dit design te doen.

