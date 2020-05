OnePlus Schakelt ‘X-ray’ Kleurenfiltercamera Uit Vanwege Privacyzorgen

Onlangs schreven wij over een opmerkelijke nieuwe kleurenfilter voor de camera van de OnePlus 8 Pro. Deze filter is namelijk onverwachts in staat om door plastic en andere materialen heen te kijken, waardoor je bijvoorbeeld binnen in de afstandsbediening van je tv kunt kijken. Deze onbedoelde ‘X-ray’ feature is een leuke nieuwe camera-optie om mee te spelen, maar OnePlus zal de filter helaas weer uitschakelen. Dit doet het bedrijf vanwege privacybezorgdheden.

De zogeheten Photochrom-filter is gemaakt om foto’s en video’s grijs- en kopertinten te geven, maar onlangs ontdekten gebruikers dat de filter meer kan dan alleen kleuren veranderen. De filter is namelijk in staat om bepaalde plasticsoorten doorzichtig te maken. Online verschenen allerlei voorbeelden die laten zien dat de camera bijvoorbeeld in staat is om binnen in een Apple TV of afstandsbediening te kijken.

Gebruikers ontdekten ook dat je in sommige gevallen door bepaalde kleding kunt kijken. Ondanks dat dit slechts bij een beperkt aantal dunne zwarte stoffen het geval is en een t-shirt slechts beperkt doorzichtig lijkt, zorgde de ontdekking voor privacybezorgdheden. OnePlus heeft daarom laten weten om de kleurenfiltercamera volgende week met een update weer uit te schakelen.

“Om de impact op de privacy van gebruikers weg te halen in mogelijke extreme gevallen hebben we beslist om de filter via een software-update uit te schakelen. We zullen de update volgende week uitrollen.” OnePlus zoekt naar een oplossing om de filter op een later tijdstip weer terug te brengen.

via [AW]